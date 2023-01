Sanofi : Collaboration renforcée avec CytoReason dans l'IA

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'israélien CytoReason a annoncé hier soir la signature d'un accord de licence avec Sanofi portant sur l'utilisation de ses outils d'intelligence artificielle en vue de découvrir de nouveaux médicaments.



Ce projet vise à exploiter les modèles cellulaires d'intelligence artificielle de CytoReason afin d'identifier des sous-types de patients dans le traitement des maladies inflammatoires de l'intestin.



Selon les termes de cet accord pluriannuel, CytoReason percevra plusieurs millions de dollars de la part de Sanofi.



Il s'agit d'une extension de la collaboration entre les deux groupes, qui travaillaient ensemble depuis 2021 afin de mieux appréhender l'hétérogénéité des patients asthmatiques.



La plateforme de CytoReason, basée sur les informations d'expression génétique, alimente des données bibliographiques afin de créer un modèle permettant sur la découverte de cibles, de biomarqueurs et de réponse médicamenteuse, et de sélectionner des indications.



