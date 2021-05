Sanofi : Collaboration avec l'Université de Stanford

(CercleFinance.com) - Sanofi fait part de la conclusion d'une collaboration de trois ans avec la Faculté de médecine de l'Université de Stanford, pour mener ensemble des projets qui se concentreront sur les maladies auto-immunes et inflammatoires.



Outre des échanges scientifiques ouverts, le géant français de la santé 'apportera un financement et son savoir-faire scientifique aux projets présentant un intérêt commun dans de multiples domaines thérapeutiques'.



Sanofi et Stanford Medicine vont créer un comité mixte de pilotage pour le financement de jusqu'à trois programmes par an. Sanofi organisera pour sa part un colloque de recherche annuel pour les chercheurs des deux organisations.



