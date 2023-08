Sanofi : Beyfortus recommandé pour les nourrissons aux USA

(CercleFinance.com) - Sanofi et AstraZeneca annoncent que le comité consultatif des CDC des États-Unis recommande Beyfortus (nirsevimab-alip) à l'unanimité pour l'immunisation systématique des nourrissons contre les infections dues au VRS (virus respiratoire syncytial).



Cette recommandation, qui s'applique à tous les nourrissons de moins de huit mois, fait suite à l'approbation, plus tôt que prévu, du Beyfortus par la FDA et au vote unanime du comité consultatif de la FDA.



Le comité s'est également prononcé à l'unanimité pour l'inclusion du Beyfortus dans le programme de vaccination des enfants et en faveur d'un accès équitable pour tous les nourrissons éligibles. Il sera mis à disposition avant le début de la saison virale 2023-24.



