Sanofi : Barclays relève sa recommandation avec Dupixent

(CercleFinance.com) - Barclays a relevé lundi son conseil sur Sanofi, qu'il porte de 'pondérer en ligne' à 'surpondérer' suite aux résultats cliniques 'impressionnants' dévoilés la semaine passée concernant le Dupixent dans le traitement de la BPCO.



Dans une étude consacrée au secteur pharmaceutique européen, l'analyste explique désormais s'attendre à des ventes annuelles de 22 milliards d'euros pour Dupixent à horizon 2030, contre une prévision de 16,5 milliards d'euros jusqu'à là.



Selon lui, ce développement met en évidence le côté 'value' de l'action Sanofi, c'est-à-dire son aspect faiblement valorisé au regard d'autres titres comme GSK ou Novartis.



'Avec des investisseurs de plus en plus préoccupés par l'impact de la loi sur la réduction de l'inflation (Inflation Reduction Act ou IRA) sur le secteur, nous considérons que Sanofi est protégé sur le court terme', ajoute l'intermédiaire.



La législation mise en place aux Etats-Unis dans le cadre de la législation IRA prévoit en effet un plafonnement des prix des médicaments.



Morgan Stanley indique avoir également rehaussé son objectif de cours sur le titre, qui passe de 90 à 115 euros.



