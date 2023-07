Sanofi : Approbation dans le VRS aux Etats-Unis

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Sanofi et AstraZeneca annoncent que la FDA des États-Unis a approuvé leur Beyfortus pour la prévention des infections des voies respiratoires inférieures dues au virus respiratoire syncytial (VRS), chez les nouveau-nés et nourrissons.



Cette autorisation concerne les enfants nés pendant la saison virale ou au début de leur première saison d'exposition au virus, ainsi que ceux jusqu'à 24 mois qui restent vulnérables à une infection sévère par le VRS pendant leur deuxième saison d'exposition.



'Pour tous les critères de jugement cliniques retenus, une seule dose de Beyfortus a permis d'observer une efficacité élevée, constante et durable contre les infections dues au VRS, de même qu'un profil de sécurité favorable', soulignent Sanofi et AstraZeneca.



Les deux entreprises prévoient de commercialiser Beyfortus sur le marché américain avant le début de la prochaine saison virale (2023-24). Aux États-Unis, le VRS est la première cause d'hospitalisation des nourrissons de moins de 12 mois.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.