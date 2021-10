Sanofi : Approbation dans l'asthme chez l'enfant par la FDA

(CercleFinance.com) - Sanofi indique que la FDA des États-Unis a approuvé son Dupixent (dupilumab) pour le traitement d'appoint de l'asthme modéré à sévère à phénotype éosinophilique ou dépendant des corticoïdes par voie orale, chez l'enfant âgé de six à 11 ans.



L'asthme est l'une des maladies les plus courantes chez l'enfant. Environ 75.000 enfants de six à 11 ans souffrent d'asthme modéré à sévère non contrôlé aux États-Unis, auxquels s'ajoutent de nombreux autres enfants ailleurs dans le monde.



L'approbation de la FDA s'est fondée sur les données d'un essai de phase III ayant évalué l'efficacité et la tolérance de Dupixent en association avec un traitement antiasthmatique standard chez des enfants présentant un asthme modéré à sévère non contrôlé.



