Sanofi : Ambitions dévoilées dans l'intelligence artificielle

(CercleFinance.com) - Sanofi a affiché mardi l'ambition de devenir la première entreprise pharmaceutique alimentée par l'intelligence artificielle à grande échelle.



A l'occasion du salon VivaTech, qui doit s'ouvrir demain à Paris, le groupe a expliqué vouloir miser sur l'intelligence artificielle et la science des données afin d'accélérer ses percées scientifiques.



La mise en place de programmes d'IA est notamment censé lui permettre de réduire les temps de recherche grâce à une meilleure modélisation prédictive et à l'automatisation d'activités jugées consommatrices de temps.



L'idée est d'accélérer les processus de recherche en les faisant passer de quelques semaines à quelques heures seulement et d'améliorer de 20% à 30% l'identification de cibles potentielles dans des domaines thérapeutiques tels que l'immunologie, l'oncologie ou la neurologie.



Pour ce faire, Sanofi compte déployer son application 'plai', développée en collaboration avec la plateforme d'intelligence artificielle Aily Labs, qui donne une vue à 360° de toutes les activités de l'entreprise.



Cette application regroupe les données internes de l'entreprise disponibles et exploite la puissance de l'intelligence artificielle (IA) pour fournir des informations opportunes et des scénarios prédictifs sur-mesure.



