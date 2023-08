Sanofi : AlphaValue renouvelle sa recommandation d'achat

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - AlphaValue a renouvelé mercredi sa recommandation d'achat sur Sanofi, avec un objectif de cours de 132 euros correspondant à un potentiel haussier de 38%.



Au moment où d'autres titres du secteur comme Novo Nordisk ou Eli Lilly focalisent l'attention des investisseurs, le bureau d'études estime qu'il est aussi temps de se pencher sur le géant pharmaceutique français, dont il vante les 'performances silencieuses'.



Au cours des cinq dernières années, Sanofi a vu sa rentabilité comme sa valorisation boursière progresser à un rythme régulier, en dépit des difficultés auxquelles le laboratoire a dû faire face, fait-il remarquer.



S'agissant de ses perspectives, non seulement son médicament-vedette Dupixent affiche encore un potentiel de croissance important, mais le groupe dispose aussi de projets prometteurs dans d'autres domaines, note AlphaValue.



Avec un PER actuel de 15x à comparer une moyenne historique de 20x sur la période 2013-2022, le titre affiche aujourd'hui une valorisation décotée qui fait dire au cabinet de recherche que le titre représente une opportunité d'investissement séduisante.



