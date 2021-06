Sanofi : Allié à des groupes coopératifs en cancer du sein

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Sanofi annonce s'associer à des groupes coopératifs universitaires de premier plan, à savoir le Breast International Group (BIG), l'Organisation européenne pour la recherche et le traitement du cancer (EORTC) et l'Alliance Foundation Trials (AFT).



Avec ces groupes menant des recherches cliniques qui transforment la prise en charge du cancer du sein, le géant français de la santé vise à lancer un essai pivot consacré à un dérégulateur sélectif des récepteurs des oestrogènes (SERD) en situation adjuvante.



L'étude AMEERA-6 de phase 3 évaluera l'efficacité et la sécurité de l'amcénestrant de Sanofi comparativement au tamoxifène chez des femmes atteintes d'un cancer du sein ER+ qui ne peuvent pas poursuivre leur traitement adjuvant par inhibiteur de l'aromatase.



