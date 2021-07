Sanofi : Accord de licence avec Eureka Therapeutics

(CercleFinance.com) - Le laboratoire californien Eureka Therapeutics et son partenaire, le Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSK), ont annoncé mardi la signature d'un accord de licence avec Sanofi.



Aux termes du partenariat, le géant biopharmaceutique français va disposer des droits lui permettant de développer un anticorps ciblant le GPRC5D dans le traitement du myélome multiple, un cancer du sang incurable qui démarre dans la moelle osseuse



Dans leur communiqué, Eureka et MSK précisent qu'au-delà d'un paiement initial dont le montant n'est pas dévoilé, ils pourraient toucher plus d'un milliard de dollars en fonction de l'avancée du médicament.



Ils pourront ensuite prétendre à un pourcentage des ventes du produit s'il venait à être commercialisé.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel