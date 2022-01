Sanofi : Accord de collaboration avec Exscientia

(CercleFinance.com) - Sanofi annonce la conclusion d'un accord de licence et de collaboration de recherche novateur avec Exscientia, en vue du développement de jusqu'à 15 nouvelles petites molécules candidates en oncologie et immunologie.



L'accord porte sur l'utilisation des capacités d'Exscientia en matière d'intelligence artificielle (IA) et de sa plateforme de médecine personnalisée - depuis l'identification des cibles jusqu'à la sélection des patients.



Exscientia recevra un versement initial en numéraire de 100 millions de dollars, auquel pourront s'ajouter des paiements d'étape pouvant atteindre un total de 5,2 milliards de dollars, ainsi que des redevances progressives.



