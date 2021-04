Sanofi : Accord avec Moderna pour la fabrication du vaccin

(CercleFinance.com) - Moderna annonce ce lundi avoir conclu un accord avec Sanofi pour la fabrication finale et l'emballage de son vaccin contre la Covid-19 aux États-Unis, pour un total de 200 millions de doses, à compter de septembre prochain.



Sanofi s'appuira sur les installations de son site de Ridgefield, au New Jersey. 'Cette production supplémentaire nous aidera à continuer d'intensifier notre capacité de fabrication aux États-Unis', explique la société de biotechnologies américaine.



