Sanofi : Le bénéfice net par action de Sanofi grimpe de 15,5% en un an

(CercleFinance.com) - Sanofi publie un BNPA des activités de 6,56 euros pour l'année écoulée, en hausse de 11,9% à données publiées et de 15,5% à TCC (taux de changes constants) et un free cash-flow de 8,1 milliards, en doublement sur trois ans et supérieur à l'objectif de 2022.



Toujours à TCC, le chiffre d'affaires du géant français de la santé a progressé de 7,1% à près de 37,8 milliards d'euros, soutenu par Dupixent (+52,7%) et les vaccins (+6,8%), tandis que sa marge opérationnelle des activités s'est améliorée de 1,3 point à 28,4%.



Le conseil d'administration propose au titre de 2021 un dividende de 3,33 euros, en hausse de 4,1%. Sanofi anticipe un BNPA des activités 2022 en croissance dans le bas de la fourchette à deux chiffres à TCC, sauf événements majeurs défavorables imprévus.



