Sanofi : Deutsche Bank pense qu'il est désormais temps de vendre ses actions Sanofi

(BFM Bourse) - Le groupe pharmaceutique français recule nettement en Bourse mardi, alors que la banque allemande est passée de "conserver" à "vendre" sur la valeur.

Après un bon début d'année, avec notamment de bonnes nouvelles pour son blockbuster Dupixent, Sanofi peine en Bourse. Et ce n'est pas Deutsche Bank qui va aider le groupe. L'établissement allemand a, ce mardi, abaissé à la vente son opinion sur la valeur, tout en laissant inchangé son objectif de cours, qui est donc maintenu à 90 euros. A la Bourse de Paris, l'action baisse de 2,2% accusant le deuxième plus important repli du CAC 40, vers 13h45.

Deutsche Bank explique avoir abaissé son conseil à la suite des résultats du premier trimestre de la société, qui sont ressortis "mitigés" selon elle. A taux de changes constants, les ventes de la société ont progressé de 5,5% à 10,22 milliards d'euros tandis que le résultat net des activités a augmenté de 11,9% à 2,7 milliards d'euros. Des résultats qui s'avéraient alors supérieurs aux attentes.

Néanmoins, et comme le soulignait alors Stifel, des éléments exceptionnels expliquaient alors la surperformance du groupe par rapport au consensus, avec notamment 167 millions d'euros de revenus liés à la vente de vaccins de rappels contre le Covid-19. En retraitant l'impact de ces éléments exceptionnels, les résultats s'étaient avérés en ligne avec les attentes voire légèrement en dessous, indiquait Stifel.

Un objectif de rentabilité à moyen terme pas si prudent

Pour Deutsche Bank ces résultats confirment que Sanofi a peu de chance de dépasser ses promesses en 2023.

Malgré la croissance assez vigoureuse du premier trimestre, Sanofi a confirmé la semaine dernière viser cette année une croissance de son bénéfice net par action (BNPA) "dans le bas de la fourchette à un chiffre", (soit entre 1% et 4% mais plus proche de 1%), un objectif relativement prudent.

En outre, Deutsche Bank estime qu'il apparaît de plus en plus évident que la cible de moyen terme de marge opérationnelle des activités visée par le groupe- plus de 32% en 2025 - n'est pas si basse que cela.

L'établissement pointe également la dépendance du groupe à la croissance de Dupixent, même s'il salue néanmoins son récent succès en matière d'essais cliniques. Fin mars, Dupixent avait atteint son critère principal d'évaluation dans une étude de phase III (dernière étape des essais cliniques avant une éventuelle commercialisation) évaluant son utilisation pour traiter la bronchopneumopathie chronique obstructive, une maladie respiratoire surnommée la "bronchite du fumeur".

La semaine dernière, Credit Suisse se voulait, de son côté, plus optimiste sur Sanofi, réitérant son opinion à "surperformance". "Même si la croissance de Dupixent reste cruciale, nous voyons une diversification avec les lancements d'Altuviiio et de Beyfortus", soulignait la banque suisse.

Altuviiio est un médicament contre les hémorragies pour les personnes atteintes d'hémophilie A. Il a été récemment approuvé, fin février, par la Food and Drug Administration, l'autorité sanitaire américaine, et son lancement est en cours. Beyfortus doit également être lancé dans les prochains mois. Ce médicament a été approuvé à la fin de l'année dernière par la Commission européenne pour soigner le virus respiratoire syncytial (VRS) chez le nourrisson et le nouveau-né.

Julien Marion - ©2023 BFM Bourse