Sanofi : Bruxelles approuve le traitement de Sanofi contre le cancer de la peau

(CercleFinance.com) - Sanofi annonce que la Commission européenne a approuvé Libtayo (cemiplimab) comme premier médicament d'immunothérapie indiqué pour le traitement du carcinome basocellulaire, cancer de la peau le plus fréquent dans le monde, au stade avancé.



Cette approbation se fonde sur les données du plus important essai clinique mené à ce jour chez des patients atteints d'un carcinome basocellulaire au stade avancé précédemment traités par un inhibiteur de la voie Hedgehog.



Libtayo est désormais approuvé par la Commission européenne pour le traitement de trois cancers au stade avancé. Pour rappel, le produit est développé conjointement par Sanofi et Regeneron dans le cadre d'un accord de collaboration global.



