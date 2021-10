Saint gobain : Vers l'acquisition d'IMPAC au Mexique

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Saint-Gobain annonce ce soir la signature d'un accord pour acquérir IMPAC, acteur de référence sur le marché de la chimie de la construction au Mexique.



En 2020, IMPAC a réalisé un chiffre d'affaires de près de 50 millions

d'euros avec 630 salariés.



Cette acquisition s'inscrit pleinement dans le plan ' Grow & Impact ' de Saint-Gobain et va permettre à la société de renforcer significativement sa position au Mexique en devenant 'le seul acteur à même de fournir une offre complète de solutions pour la construction durable et légère dans le pays'.



La finalisation de la transaction devrait avoir lieu dans les prochains mois, précise Saint-Gobain.



