Saint gobain : Réduction prévue des investissements

(CercleFinance.com) - Saint-Gobain annonce prendre toutes les initiatives nécessaires pour limiter le plus possible les effets de la pandémie sur son résultat d'exploitation et sa trésorerie, dont une adaptation de la structure des coûts et des reports de dépenses.



Le groupe va aussi réduire ses investissements industriels en 2020 par rapport à 2019, 'très significativement au-delà des 200 millions d'euros de réduction initialement annoncés, en reportant tous les projets possibles prévus pour les prochains mois'.



Affirmant disposer de la trésorerie et des moyens de financement nécessaires pour faire face aux conséquences de la pandémie, Saint-Gobain prévient que 'sa guidance 2020 s'en trouve remise en cause sans qu'il soit possible aujourd'hui d'en évaluer l'impact'.



