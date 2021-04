Saint gobain : Progresse de 1,5%, un broker en soutien

(CercleFinance.com) - Saint-Gobain gagne plus de 1,5% à Paris, porté par une analyse d'Oddo qui réitère sa note de 'surperformance' sur le titre et relève son objectif de cours de 56 à 60 euros.



En hausse de 14,3%, le chiffre d'affaires du 1er trimestre ressort au-dessus des attentes du consensus. 'Nous avons relevé nos estimations après le bon 1er trimestre et tablons désormais sur une croissance des volumes de 5% vs 4% précédemment', fait savoir Oddo.



Le bureau d'analyses rappelle par ailleurs que le titre a gagné près de 40% depuis le début de l'année et qu'il continue 'à jouer le haut du tableau dans le secteur'.



