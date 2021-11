Saint gobain : Participation minoritaire prise dans Livspace

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Saint-Gobain annonce l'acquisition d'une participation minoritaire dans Livspace, entreprise numérique en forte croissance en Inde et en Asie du Sud-Est, investissement qui renforcera l'offre complète du groupe français sur le marché indien de l'habitat résidentiel.



Livspace est une plateforme numérique d'intermédiation offrant des solutions complètes pour le marché de l'aménagement intérieur résidentiel allant de la conception à l'installation. Il bénéficie d'une position de leader sur le marché indien.



L'entreprise a connu une forte croissance grâce à des investissements significatifs dans la technologie et le marketing. A ce jour, Livspace offre chaque année ses services à environ 20.000 foyers en Inde et est appelée à croître rapidement dans le futur.



