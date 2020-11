Saint gobain : Oddo reste à 'achat' avec la sortie de Lapeyre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réaffirme sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 41 euros sur Saint-Gobain, au lendemain de l'entrée du groupe en négociations exclusives avec Mutares en vue de la cession de Lapeyre sur la base d'une offre ferme et irrévocable.



'La sortie de Lapeyre du giron du groupe constitue une preuve supplémentaire (si besoin) que Saint-Gobain a ouvert un nouveau chapitre de son histoire. Après la fin des tabous et la cession d'une vache sacrée, tous les espoirs sont permis', réagit l'analyste.



'Sur la base d'un prix de cession de 245 millions d'euros décaissé par Saint-Gobain, les ratios financiers seraient globalement renforcés', ajoute Oddo BHF, qui cite Pont à Mousson et de la distribution au Royaume Uni comme prochaines cessions possibles.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.