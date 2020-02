Saint gobain : Oddo réitère son opinion après les résultats

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo indique que le résultat opérationnel 2019 est légèrement au-dessus du consensus à 3 390 ME soit +4,7% à pcc dont 1,6% au 2ème semestre. ' Le ROP a été tiré par l'Europe du Sud et du Nord compensant la légère baisse dans les SHP et les Amériques '.



' Le groupe table sur une progression de son résultat opérationnel à pcc en 2020 avec une incertitude sur l'impact du coronavirus. Nous pensons toujours à la cession de PAM ' indique Oddo.



Le bureau d'analyses confirme son opinion Achat avec un objectif de 42 E. ' Le temps est venu de se repositionner sur le titre pour jouer, la cession de PAM au T1, et un programme de rachat d'actions au T2 (pour une partie du produit de cession des titres Sika) ' rajoute le bureau d'analyses.



' Le titre présente un fort potentiel de rerating et nous sommes convaincus que l'ampleur de la transformation sous la houlette de Benoit Bazin pourrait surprendre le marché '.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur SAINT GOBAIN en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok