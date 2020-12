Saint gobain : Oddo confirme son conseil à l'achat

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Suite à l'incendie de la tour Grenfell, Oddo estime que cette tragédie devrait continuer d'alimenter la chronique surtout après la révélation sur les des déboires récents de Kingspan.



' Rappelons que l'incendie serait parti d'un réfrigérateur. Celotex a fourni, au même titre que 80 entreprises, des composants pour la réalisation de la rénovation de la tour Grenfell ' indique l'analyste.



Oddo estime également que l'impact financier devrait rester limité mais l'impact de réputation existe à l'heure où les critères ESG prennent de l'ampleur dans les gestions.



' L'enquête parlementaire n'aboutira qu'à des recommandations avant un procès au pénal qui prendre encore des années. Risque financier < 1 E par titre, selon nous. Au final, une occasion inespérée de se renforcer sur un titre au potentiel de rebond fort en 2021 ' rajoute Oddo.



Le bureau d'analyses confirme son conseil à l'achat avec un objectif de 45 E.



