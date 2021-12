Saint gobain : Nouveau rebond après le rachat de GCP Applied

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le titre poursuit sa progression aujourd'hui avec un gain de près de 3,5% (après 1,7% hier).



Saint-Gobain a annoncé hier un accord en vue de l'acquisition de l'intégralité des actions de GCP Applied Technologies pour un prix en numéraire de 32 dollars par action, correspondant à une valeur d'entreprise d'environ 2,3 milliards de dollars.



'Cette acquisition constitue une étape décisive pour établir Saint-Gobain comme un leader mondial de la chimie de la construction, avec un chiffre d'affaires total de plus de quatre milliards d'euros (contre trois milliards précédemment)', explique-t-il.



Oddo BHF réitère son opinion 'surperformance' et son objectif de cours de 80 euros sur Saint-Gobain au lendemain de l'annonce de la reprise de la société américaine GCP Applied Technologies par le groupe français de matériaux de construction.



Alors que 'le principal grief reste la taille de la cible qui n'en fait pas une opération transformante', le bureau d'études pense pour sa part 'qu'une collection de transactions de petites et moyennes tailles participera à revaloriser le cours du groupe à long terme'.



'La poursuite du rerating du titre dépendra des performances financières dans les trimestres à venir', juge l'analyste, pour qui le titre Saint-Gobain 'présente un potentiel de rattrapage important par rapport à ses pairs', comme Rockwool et Kingspan.



Jefferies a relevé pour sa part son objectif de cours sur Saint-Gobain, qu'il porte de 63,5 à 64,1 euros, tout en renouvelant une recommandation 'conserver' sur le titre.



Dans une note consacrée au secteur européen du BTP, le broker américain estime qu'avec son portefeuille tourné vers la construction durable, l'offre du groupe de matériaux semble particulièrement bien adaptée aux besoins actuels du marché.



'Le carnet de commandes du groupe français (qui représente 10 mois d'activité) et le déploiement de MaPrimeRénov' devraient doper les volumes tout au long de l'année 2022 en France', pronostique ainsi le courtier.



Dans son étude, Jefferies dit néanmoins s'inquiéter quant à la pérennité de cette croissance, notamment face à la résurgence de l'épidémie de Covid.



