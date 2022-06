Saint gobain : De l'électricité verte pour l'usine de Montréal

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Saint-Gobain annonce un investissement d'environ 90 millions de dollars canadiens dans son usine de plaques de plâtre située près de Montréal au Canada.



Cet investissement va permettre de développer les capacités de production d'environ 40% et transformer son usine pour en faire le premier site de production de plaques de plâtre neutre en carbone en Amérique du Nord. Les nouvelles installations seront opérationnelles en 2024.



L'investissement consiste notamment à l'électrification du procédé de production qui utilise aujourd'hui du gaz naturel. A la finalisation du projet, l'usine sera alimentée uniquement par de l'électricité verte.



Ce projet permettra de réduire la consommation d'énergie du site de 30% et d'éliminer environ 40 000 tonnes d'émissions de CO2 par an, créant l'une des usines de plaques de plâtre avec la plus grande efficacité énergétique au monde.



