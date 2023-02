Saint gobain : Allié à AGC pour décarboner le verre plat

(CercleFinance.com) - Saint-Gobain annonce une collaboration avec AGC en vue de la conception d'une ligne pilote de fabrication de verre plat, une innovation de rupture qui devrait réduire de manière très significative les émissions directes de CO2.



Une ligne de production de verre imprimé d'AGC à Barevka, en Tchéquie, sera entièrement rénovée et transformée en ligne hautement performante et ultramoderne, alimentée à 50% avec de l'électricité et à 50% avec une combinaison d'oxygène et de gaz.



Cette nouvelle technologie devrait être mise en oeuvre et opérationnelle d'ici le deuxième semestre 2024. Elle ouvrira la voie à la conversion des lignes de production de verre plat pour une alimentation principalement avec de l'électricité à faible teneur en carbone.



