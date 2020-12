Saint gobain : Accord avec El Volcan dans deux nouveaux pays

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Saint-Gobain annonce la signature avec El Volcan, d'un accord qui porte sur leurs activités au Pérou (mortiers et plaques de plâtre) et en Argentine (plâtre et plaques de plâtre) qui représentent environ 60 millions d'euros de chiffre d'affaires, six usines et 450 employés.



Dans ces deux pays, le groupe sera ainsi en mesure de mettre en oeuvre des synergies significatives conduisant à une compétitivité accrue et une offre commerciale renforcée sur les marchés de la construction de la région.



Saint-Gobain renforce ainsi son partenariat avec El Volcan en l'étendant à deux nouveaux pays d'Amérique latine, en plus du Chili, de la Colombie et du Brésil. Cette opération n'est pas soumise à conditions et devrait être définitivement finalisée en janvier 2021.



