Saint gobain : Porté par l'Amérique du Nord, Saint-Gobain affiche une marge record et séduit le marché

(BFM Bourse) - Le spécialiste des matériaux de construction a publié des résultats semestriels satisfaisants, bravant des marchés compliqués.

L'adage veut que les meilleures soupes soient faites dans les vieux pots. Sur le CAC 40, en tout cas, s'il y a bien un groupe qui satisfait les investisseurs lors des saisons de résultats financiers, c'est bien l'entreprise doyenne de l'indice.

Saint-Gobain, dont les origines remontent au XVIIe siècle sous Colbert, livre, en effet, trimestres après trimestres des résultats salués par le marché.

C'est encore le cas avec la publication de ses comptes semestriels. Sur le seul deuxième trimestre, le chiffre d'affaires s'est certes replié de 1,1% en données comparables, mais ce repli avait été anticipé par les analystes et s'inscrit pile poil avec le consensus, selon Deutsche Bank.

Une marge qui atomise le consensus

Dans le détail, les volumes se sont repliés moins que prévu (-7% contre -7,5% attendu par les analystes) alors que les hausses de prix ont été un cran moins élevées (+5,9% contre +6,4%). Saint-Gobain n'est évidemment pas immune à la déprime du marché de la construction neuve qui accuse "une baisse marquée", rappelle la société. Mais le groupe a des relais pour compenser l'atonie de ce segment, notamment la rénovation qui affiche "une bonne résilience générale".

La région Amériques montre également des signes positifs avec une croissance en données comparables de 3,4% sur le semestre. L'Amérique du Nord progresse plus spécifiquement de 5,5%.

"Sur le seul deuxième trimestre, la croissance s’accélère dans la zone (+9,6%), avec des gains de parts de marchés pour les activités de toiture et 'siding' (les clins de façade, NDLR) grâce à une stratégie de ventes croisées très efficace", souligne Saint-Gobain.

Surtout, au-delà de l'activité, à proprement parler, les autres lignes de compte du groupe ont réservé de bonnes surprises. Le résultat d'exploitation a progressé de 0,8% au premier semestre à 2,81 milliards d'euros pour une marge correspondante de 11,3% contre 11% un an auparavant. Il s'agit là de deux records.

Ces niveaux de rentabilité explosent le consensus des analystes, puisque le résultat d'exploitation dépasse de 8% leur prévision tandis que la marge de 11,3% se compare à un taux attendu de … 10,5%, selon Stifel qui évoque "une série de résultats solides". Le bénéfice net a lui reculé de 15,7% à 1,77 milliard d'euros.

Bientôt sur l'EuroStoxx 50?

"Dans un environnement macroéconomique difficile, le groupe a montré une nouvelle fois la force de sa stratégie 'Grow & Impact' et la résilience de son modèle opérationnel décentralisé", s'est félicité le directeur général, Benoit Bazin, cité dans un communiqué.

Au niveau des perspectives, Saint-Gobain a modifié sa communication, attendant désormais une marge d'exploitation en 2023 "à deux chiffres pour la troisième année consécutive", alors que la société tablait auparavant sur une fourchette comprise entre 9% et 11%. Ce que le groupe présente comme un relèvement de perspectives. Les analystes interprètent de la même manière cette modification. Pour le second semestre, l'entreprise attend une marge d'exploitation entre 9% et 11%.

A la Bourse de Paris, l'action Saint-Gobain progresse fortement, gagnant 5,4% vers 13h40.

"Nous pensons que le groupe est en train de faire ses preuves, avec des marges structurellement plus élevées (…) Cela devrait finalement être reconnu dans sa valorisation", apprécie Stifel.

"Son exposition à la construction de logements neufs continue de peser sur les bénéfices jusqu'à présent. Mais nous pensons que cela aussi devrait jouer en sa faveur au cours des 6 à 18 prochains mois, surtout si la reprise en Europe est tirée par la France et la périphérie", poursuit l'intermédiaire financier.

Depuis le début de l'année, Saint-Gobain signe une belle hausse en Bourse (+35,2%). Au point que, note UBS, la valeur commence sérieusement à taper aux portes de l'indice paneuropéen EuroStoxx 50, ce qui pourrait constituer prochainement un catalyseur pour le titre.

Julien Marion - ©2023 BFM Bourse