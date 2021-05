SAFRAN : SAFRAN : Faiblesse à exploiter

(BFM Bourse) - BFM Bourse) - Sur la base d’une argumentation graphique, les analystes de BFM Bourse ont sélectionné SAFRAN pour les investisseurs actifs.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

La valeur vient récemment de subir un petit revers baissier ce qui se matérialise graphiquement par une bougie noire et un peu plus de respect de la résistance des 126 euros. En cause, une certaine nervosité qui s’empare de tout le secteur à quelques jours de la « reprise ». Pourtant, des objectifs de cours sur 140 euros sont évoqués. Economies et perspectives solides sont au rendez-vous. La valeur a testé avec succès son support des 121.60 euros et n’a pas d’obstacle avant les 126 euros. Un scénario de rebond est donc en place.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnés, notre avis est haussier sur l'action SAFRAN à court terme. Les investisseurs actifs prendront position à l'achat sur le titre SAFRAN au cours de 122 € avec un objectif à 126 € en ligne de mire. Ils protégeront leur capital en plaçant un stop à 119.60 €.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnés, notre avis est haussier sur l’action SAFRAN à court terme.

Les investisseurs actifs prendront position à l’achat sur le titre SAFRAN au cours de 122.900 € avec un objectif à 126.000 € en ligne de mire. Ils protégeront leur capital en plaçant un stop à 119.600 €.

Le conseil SAFRAN Positif 122.900 € Objectif : 126.000 € Potentiel : +2.52 % Stop : 119.600 € Résistance(s) : 124.500 / 126.000 Support(s) : 121.600 / 120.000

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime