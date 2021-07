SAFRAN : Du potentiel

(BFM Bourse) - Le 20 juillet , nous indiquions : Le titre SAFRAN a subi l'une des plus fortes baisses du SRD lundi, mais techniquement, sa configuration reste positive à court terme, et un rebond solide pourrait donc se mettre en place au dessus de la zone de support des 113.50 euros. Le titre se reprend effectivement et il bénéficie toujours d’un certain potentiel.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

L'analyse graphique en données quotidiennes de l'action SAFRAN. permet d'identifier une tendance haussière à court terme. Le support à 113.50 € correspond à un seuil graphique majeur.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnés, notre avis est haussier sur l'action SAFRAN à court terme. Les investisseurs actifs prendront position à l'achat sur le titre SAFRAN au cours de 114.00 € avec un objectif à 120 € en ligne de mire. Ils protégeront leur capital en plaçant un stop à 108.00 €.

Le conseil SAFRAN Positif 117.000 € Objectif : 120.000 € Potentiel : +2.56 % Stop : 111.000 € Résistance(s) : 120.000 / 122.000 / 126.000 Support(s) : 105.000 / 113.500

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime