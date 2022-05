Safran : Les retards de production de moteurs au sein de CFM pénalisent l'action Safran

(BFM Bourse) - La coentreprise entre Safran et General Electric dédiée aux moteurs d'avion, CFM International, éprouve des retards de livraisons de six à huit semaines, rapporte Reuters.

CFM International, qui produit les moteurs les plus vendus au monde pour les avions de ligne moyen-courriers de Boeing et Airbus (le CFM56 et son évolution, le LEAP), peine actuellement à livrer ses clients dans les temps. Selon Reuters, la co-entreprise entre Safran et General Electric est confrontée à des retards de production de six à huit semaines en raison de problèmes dans sa chaîne d’approvisionnement, mais aussi d’un récent conflit salarial en France.

Le groupe a prévenu ses clients et dit travailler assidûment avec ses fournisseurs pour atténuer les contraintes sur la chaîne d’approvisionnement et se coordonner étroitement avec ses partenaires pour les cellules (des parties d'un moteur) afin d'accélérer les livraisons et répondre à la demande des clients, selon une déclaration d'un porte-parole de CFM à Reuters.

Détenu à 50/50 par GE Aviation et Safran Aircraft Engines, CFM prévoit toutefois de combler la majeure partie de ce retard d’ici le début du quatrième trimestre, indique l'agence de presse financière, rappelant que Pratt & Whitney, un autre motoriste, rencontre lui aussi des problèmes d'approvisionnement contraignant actuellement son activité.

L'annonce pesait mardi sur le cours de Safran, en repli de 2,9% à 93,33 euros vers 10h30. L'action accuse ainsi 13% de baisse depuis le début de l'année. Si ce retard se maintenait d'ici la fin de l'année, 2022 marquerait la troisième année consécutive de repli, ce qui ne s'est plus produit depuis la période 2006 à 2008.

