Safe orthopaedics : SteriSpine PS homologué aux US par la FDA

(CercleFinance.com) - Safe Orthopaedics annonce ce lundi l'obtention de l'homologation de la Food and Drug Administration (FDA) pour la commercialisation de SteriSpine PS 2ème génération sur le territoire américain.



'Conçue en 2010, SteriSpine PS est la première technologie à l'échelle mondiale de vis pédiculaires associées à une instrumentation prête-à-l'emploi (à usage unique et stérile). Après plus d'une dizaine de millier de chirurgies réalisées, Safe orthopaedics annonçait en 2019 le lancement de la 2ème génération. Significativement plus fine, plus rigide, toujours radio transparente, SteriSpine PS 2ème génération permet au chirurgien d'intervenir de manière encore plus mini-invasive et d'être utilisée sur un plus grand nombre de pathologies du dos', précise le groupe.



