Safe orthopaedics : Marquage CE pour Sycamore

(CercleFinance.com) - La société de technologies chirurgicales Safe Orthopaedics annonce l'obtention du marquage CE pour Sycamore, nouveau traitement pour la prise en charge des patients atteints d'une ou plusieurs fractures ostéoporotiques.



Développé avec une dizaine de chirurgiens européens, Sycamore permet d'améliorer le premier traitement d'une ou plusieurs fractures et de réduire les risques de récidives chez les patients ostéoporotiques.



Sycamore se présente sous forme d'un kit prêt-à-l'emploi incluant l'instrumentation mini-invasive et les implants stériles. Safe lance une étude multicentrique de cette technologie en France et en Allemagne, et en prévoit une commercialisation mondiale dès 2022.



