Safe orthopaedics : Lance SORA, assistant médical connecté

(CercleFinance.com) - Safe Orthopaedics annonce le lancement de SORA (Safe Operating Room Assistant), un assistant connecté qui propose une assistance virtuelle des équipes chirurgicales et gère automatiquement l'inventaire, la traçabilité et le réapprovisionnement des produits Safe Orthopaedics.



Développé par Safe Orthopaedics, ce modèle de technologie permet d'optimiser le processus chirurgical, avec des résultats probants publiés ces dernières années, par les hôpitaux du Kremlin-Bicêtre et de Saint-Étienne, assure la société.



Conçu et validé par Safe Orthopaedics, SORA prend la forme d'un chariot médical connecté qui stocke les kits chirurgicaux Safe Orthopaedics et peut être facilement transféré des zones de stockage à la salle d'opération.



SORA offre trois fonctions principales: la sélection assistée des implants et des instruments en salle d'opération; l'assistant virtuel pour les chirurgiens et le personnel médical; le réapprovisionnement automatique et le soutien à la gestion des stocks.



Le groupe Safe a validé la première génération de SORA et vise désormais un lancement ciblé début 2021 dans un nombre limité de centres stratégiques en Europe et aux États-Unis.



Parallèlement à cette phase d'évaluation, le groupe Safe indique préparer le lancement mondial de SORA dans les 12 à 18 prochains mois et prévoit le développement de nouvelles fonctionnalités cliniques.



