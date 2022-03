Safe orthopaedics : Envoi de dispositifs médicaux en Ukraine

(CercleFinance.com) - Safe Orthopaedics annonce aujourd'hui l'expédition de plusieurs dizaines de kits chirurgicaux prêts à l'emploi complets (implants et instruments) à deux centres hospitaliers ukrainiens, le Dnipro Military Hospital et la Kharkiv University Clinic.



Les hôpitaux avaient été informés des solutions prêtes à l'emploi proposées par Safe Orthopaedics et ont fait la demande explicite de livraison en urgence, précise la société.



Ces kits sont livrés stériles et destinés à des indications de chirurgie traumatique du rachis.



