Safe orthopaedics : Accord de co-développement avec SpineUp

(CercleFinance.com) - Safe Orthopaedics a annoncé hier soir la signature d'un accord de co-développement technologique avec la société américaine SpineUp Inc.



Alors que le traitement des discopathies lombaires évolue constamment, la stratégie de co-développement permet notamment de contenir les coûts de conception et d'accélérer la mise sur le marché, précise l'entreprise.



Ensemble, les sociétés visent la mise sur le marché américain et quelques autres territoires stratégiques d'ici la fin d'année 2021, la réalisation d'une évaluation clinique nécessaire au marquage CE en 2022 et toutes autres homologations internationales.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel