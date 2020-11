RUBIS : Enfin, le réveil !

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

-50% depuis le début de l'année, +25% en quelques jours, la tendance de court terme repasse haussière avec une pente ascendante de la MM20 (en bleu). La rupture de cette oblique baissière est également un signe de retournement à plus longue échéance. Même s'il faudra encore quelques éléments pour confirmer ces bonnes dispositions à moyen terme, l'engouement autour du titre RUBIS et la dernière phase de latéralisation au-dessus des 32 € peut nous permettre d'accompagner la tendance jusqu'à la prochaine zone des 39/40 €, plus hauts du mois de septembre dernier.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnés, notre avis est haussier sur l'action RUBIS à court terme.

Les investisseurs actifs prendront position à l'achat sur le titre RUBIS au cours de 34.160 € avec un objectif à 38.900 € en ligne de mire. Ils protégeront leur capital en plaçant un stop à 32.800 €.

Le conseil RUBIS Positif 34.160 € Objectif : 38.900 € Potentiel : +13.88 % Stop : 32.800 € Résistance(s) : 34.880 / 38.900 Support(s) : 32.500 / 27.340

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime