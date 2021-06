Rubis : Rubis va annuler près de 2,5% de son propre capital

(CercleFinance.com) - Rubis annonce aujourd'hui que plus de 2,6 millions d'actions (soit environ 2,5% du capital) ont été intégralement annulées le 31 mai 2021, conformément à la mise en oeuvre du programme de rachat d'actions en vue d'une réduction du capital.



La première tranche a été effectuée entre le 6 janvier et le 8 avril 2021, conduisant au rachat, puis à l'annulation, de ces actions.



La Société poursuivra le programme de rachat d'actions à travers une deuxième tranche qui sera lancée au cours du 3e trimestre 2021 et dont les modalités feront préalablement l'objet d'une diffusion effective et intégrale au marché, annonce Rubis.



