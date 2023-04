Rubis : Premier crédit corporate syndiqué pour Photosol

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Rubis annonce que sa filiale de production d'énergie photovoltaïque Rubis Photosol a conclu auprès de neuf partenaires bancaires son premier crédit corporate syndiqué d'un montant de 115 millions d'euros, afin d'accélérer le développement de nouveaux projets.



Ce prêt, composé de 55 millions d'euros de crédit amortissable et de 60 millions d'euros de type Revolving Credit Facility (RCF), bénéficie d'une clause d'extension permettant d'augmenter son montant sur les prochaines années.



Des critères environnementaux, sociaux et sociétaux (ESG) seront intégrés en cours d'année pour indexer les conditions financières du prêt sur des objectifs RSE en cours de définition, en ligne avec la feuille de route RSE du groupe Rubis.



