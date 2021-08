Rubis : Le séisme en Haïti a un impact limité sur l'activité

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Déjà déstabilisé par l'assassinat de son président le mois dernier, Haïti doit maintenant faire face aux conséquences du violent séisme qui a secoué le pays le 14 août.



Présent dans le pays depuis 2017 via l'acquisition de Dinasa et de sa filiale Sodigaz, le groupe Rubis annonce ce soir que tous ses salariés sont sains et saufs et que l'impact de la catastrophe sur les activités est 'limité'.



Ainsi, sur les 125 stations-service exploitées par Dinasa - leader dans la distribution de carburant - une seule station reste non opérationnelle et trois autres ont déclaré 'des dommages mineurs'.



'Dinasa et Sodigaz ont fait preuve de résilience face aux difficultés rencontrées ces dernières années ; l'ensemble du personnel est opérationnel pour répondre aux besoins en carburant du pays dans un contexte où la logistique est un défi majeur', souligne Rubis qui ajoute que la demande globale de carburant en Haïti devrait reste stable dans les semaines et les mois à venir.





