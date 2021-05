Rubis : Le chiffre d'affaires recule de 24% au 1er trimestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Rubis publie un chiffre d'affaires consolidé de 987 ME au titre du premier trimestre 2021, en recul de 24% par rapport à la même période un an plus tôt.



L'activité de distribution recule de 23%, à 853 ME, avec des volumes commercialisés quasiment stables (- 0,8 %) en excluant le secteur aviation, avec une marge unitaire consolidant sa progression à + 2 %.

De son côté, l'activité Support & Services recule de 34%, à 134ME.



' Les premiers mois de 2021 sont en ligne avec les tendances observées vers la fin de 2020 avec une amélioration séquentielle et des volumes stables sur le premier trimestre 2021 (hors aviation) contre une baisse de 4 % au cours des trimestres précédents (T3 et T4 2020) ', analyse le groupe.



Rubis précise bénéficier d'une situation financière solide avec une capacité d'acquisition de l'ordre du milliard d'euros et continue à rechercher activement des opportunités de croissance externe, y compris dans le segment des énergies renouvelables.





