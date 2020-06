Rubis : L'AG a décidé de distribuer un dividende de 1,75 E

(CercleFinance.com) - L'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de Rubis du 11 juin 2020, a décidé de distribuer un dividende de 1,75 euro par action ordinaire et de 0,87 euro par action de préférence.



Chaque actionnaire porteur d'actions ordinaires dispose d'une option entre le paiement du dividende en numéraire ou en actions nouvelles de la Société.



Les actionnaires porteurs d'actions de préférence recevront uniquement un dividende en numéraire sans possibilité d'opter pour un paiement en actions.



Le prix des actions nouvelles remises en paiement du dividende aux actionnaires porteurs d'actions ordinaires est fixé à 37,37 euros.



Le nombre total maximum d'actions nouvelles susceptibles d'être émises est de 4 698 686 actions, représentant environ 4,68 % du capital et des droits de vote au jour de l'Assemblée Générale.



