Rubis : Concrétise son accord avec I Squared Capital

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Rubis et I Squared Capital ont concrétisé ce jour l'accord de partenariat dans Rubis Terminal annoncé en janvier dernier. Dans le cadre de cet accord, Rubis et I Squared Capital contrôlent conjointement Rubis Terminal, détenant respectivement 55 % et 45 % du capital.



' Ce partenariat vient amplifier la stratégie de Rubis Terminal visant à renforcer ses positions existantes sur ses marchés, diversifier son offre et explorer de nouvelles opportunités de développement hors d'Europe ' indique le groupe.



Cette opération a donné lieu à la mise en place d'un refinancement de 410 millions d'euros assuré par un consortium bancaire.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur RUBIS en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok