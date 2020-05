Rubis : Augmentation de capital réservée aux salariés

(CercleFinance.com) - Rubis indique avoir constaté qu'à l'issue de la souscription, 515 salariés, soit 52,82% des salariés éligibles, ont souscrit à l'augmentation de capital réservée aux salariés, à hauteur d'un peu plus de 3,85 millions d'euros.



Ainsi, 102.837 actions ordinaires nouvelles (soit 0,10% des actions en circulation) ont été émises le 20 mai dans le cadre de cette opération dont la période de souscription s'est déroulée du 23 mars au 10 avril.



Les actions nouvelles portent jouissance à compter du 1er janvier 2020 et n'auront pas droit au dividende au titre de 2019. Leur admission sur Euronext Paris a été demandée sur une deuxième ligne de cotation par rapport aux actions existantes.



