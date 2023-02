Rubis : Augmentation de capital réservée aux salariés

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Rubis, groupe de stockage, de distribution et de production d'énergie, annonce qu'il va procéder à une augmentation de capital par émission d'actions réservée aux salariés éligibles des sociétés adhérentes au Plan d'Épargne d'Entreprise Rubis Avenir.



Le solde disponible pouvant être affecté à cette augmentation de capital est de 485.530 euros en termes de montant nominal maximal, soit 388.424 actions. Le prix de souscription est fixé à 17,04 euros et la période de souscription s'étendra du 20 mars au 7 avril.



Rubis Avenir a été mis en place en 2002 afin d'associer les salariés au capital et renforcer ainsi le lien entre les salariés et l'entreprise. Au 31 décembre 2022, les salariés détenaient 1,66% du capital de Rubis par l'intermédiaire de ce fonds commun de placement.



