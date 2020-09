Rubis : L'activité de Rubis impactée par le Covid au premier semestre

(CercleFinance.com) - Le groupe Rubis a dévoilé jeudi, après Bourse, un chiffre d'affaires semestriel de 2,05 milliards d'euros, en baisse de -21% en comparaison annuelle (-32% à périmètre constant).



L'activité du groupe a cependant été profondément marquée par le coronavirus.



Le résultat brut d'exploitation s'affiche, pour sa part, à 240 millions d'euros (-11%), et le ROC à 170 millions d'euros (-21%).



'En excluant une nouvelle période de confinement, similaire à celle qui a affecté les ventes du Groupe au T2, l'activité devrait poursuivre sa normalisation sur le second semestre', indique le groupe.





