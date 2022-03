Rubis : Hausse de 16% du résultat net ajusté de Rubis en 2021

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Rubis publie jeudi soir un chiffre d'affaires de 4589 ME au titre de l'exercice 2021, en hausse de 18% par rapport à l'exercice précédent, et met en avant sa situation financière ' solide '.



Entre 2020 et 2021, le résultat brut d'exploitation a progressé de 5%, à 532 ME, tandis que le résultat opérationnel courant gagne 7%, à 392 ME.



Rubis présente finalement un résultat net part du groupe de 293 ME, en hausse de 4% par rapport à 2020, et un BPA dilué de 2,86 euros (+5% vs 2020).



Le résultat net ajusté s'établit à 288 ME, en hausse de 16% par rapport à 2020, en ligne avec l'objectif de croissance annoncé.



Le groupe se dit ' confiant dans sa capacité à générer de la croissance à moyen et long terme grâce, entre autres facteurs, à son positionnement géographique sur des zones bénéficiant d'une forte dynamique démographique favorisant la demande d'énergie, à l'amélioration de son portefeuille d'activité en Afrique de l'Est et au secteur bitume en forte expansion en Afrique, tiré par les besoins en infrastructures '.



Rubis précise par ailleurs ne pas avoir d'opérations ou d'actifs en Ukraine et ne pas s'approvisionner auprès de fournisseurs ukrainiens ou russes.



