Royal dutch shella : Achète des sites de vente de carburant à Landmark

(CercleFinance.com) - Shell Retail and Convenience Operations LLC, une filiale en propriété exclusive de Shell Oil Products US (Shell), annonce avoir finalisé l'acquisition de certains sites de vente au détail de carburant appartenant à Landmark.



S'appuyant sur la force de ses réseaux existants, cette acquisition rapproche Shell de ses clients et renforce la présence de Shell sur le marché en développant son empreinte de mobilité dans une région clé des États-Unis, l'un des plus grands marchés de carburants et de produits de proximité au monde.



Avec cette acquisition, Shell fait progresser sa stratégie Powering Progress de trois manières : en élargissant son empreinte commerciale sur un marché clé ; en offrant des options de ravitaillement élargies (recharge des véhicules électriques, hydrogène, biocarburants et carburants premium à faible émission de carbone...) et en permettant la croissance des ventes hors carburant grâce à une offre de commodité améliorée.



