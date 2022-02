Roche bobois : Optimiste au vu de son carnet de commandes, Roche Bobois accélère en Bourse

(BFM Bourse) - Très internationalisé avec ses 338 magasins dans 55 pays, le groupe d'ameublement haut-de-gamme français a profité l'an dernier d'un vif rebond de son chiffre d'affaires non seulement par rapport à 2020, mais en progression de 21,5% par rapport au niveau de 2019 avant la crise sanitaire. Et le niveau élevé du portefeuille de commandes permet d'ores et déjà d'anticiper une nouvelle croissance sur la première moitié de 2022.

Le spécialiste de l'ameublement haut-de-gamme (avec une petite incursion sur la moyenne gamme via Cuir Center, enseigne relativement marginale à l'échelle du groupe) Roche Bobois a connu une dynamique commerciale soutenue tout au long de l'exercice écoulé, aboutissant à un chiffre d'affaires 2021 supérieur aux prévisions des analystes. Les investisseurs saluent la performance, d'autant plus que la direction de Roche Bobois fait preuve d'optimisme au moins pour la première moitié de 2022 compte tenu du carnet de commandes. L'action remonte de 3,30% à 37,60 euros mercredi vers 09h30, au plus haut depuis le début de l'année.

En 2021, le chiffre d'affaires de Roche Bobois s'est élevé à 334 millions d'euros, soit un rebond de +25,5% sur un an -au-delà des attentes- alors même que les ventes n'avaient finalement connu qu'un repli limité (-3%) en 2020. Ainsi, le précédent record d'avant la crise sanitaire est également largement battu, le chiffre d'affaires de 2021 affichant une croissance de 21,5% par rapport à 2019.

"Très bonne maîtrise des délais de livraisons"

"Ce résultat remarquable reflète à nouveau l'attractivité forte des marques du groupe et la très bonne maîtrise des délais de livraisons", commente la société contrôlée par les familles Chouchan et Roche.

Roche Bobois affiche également un niveau historique de volumes d'affaires total (incluant les ventes des franchisés) de 639,6 millions d'euros, soit une croissance de +32% par rapport à l'exercice 2020 et de +30,5% par rapport à l'exercice 2019.

En parallèle, la dynamique commerciale est restée très soutenue tout au long de cet exercice et notamment au quatrième trimestre 2021, avec une croissance du volume d'affaires (toutes enseignes confondues) de +25,8% par rapport au 4ème trimestre 2020 qui était pourtant déjà d'un excellent niveau. Cette tendance très positive s'est retrouvée sur toutes les zones géographiques. L'activité a été particulièrement élevée lors des opérations les "8 jours exceptionnels" en France (en novembre) et aux Etats-Unis (en octobre).

Dès lors, le groupe s'attend à publier un Ebitda "en forte hausse" à l'annonce le 24 mars des résultats détaillés de l'exercice écoulé. Le bureau d'études Midcap Partners table sur une progression proche de celle observée au premier semestre, soit au moins 19%.

Les ouvertures de magasins se poursuivent

Enfin le portefeuille de commandes fin 2021 atteint 159 millions d'euros (+53,6% par rapport à l'exercice 2020 et +99,5% par rapport à l'exercice 2019). "Ce portefeuille permet d'anticiper un niveau de livraisons, et donc de chiffre d'affaires, excellent sur le premier semestre 2022", indique la firme.

Sur le nouvel exercice, Roche Bobois a déjà programmé au premier trimestre l'ouverture de deux magasins supplémentaires en propre aux Etats-Unis (à Sarasota en Floride et Palm Desert en Californie), et devrait concrétiser deux ou trois autres ouvertures dans l'année. En parallèle, le groupe prévoit trois transferts "particulièrement qualitatifs" afin de disposer de localisations premium à Milan (Italie), Madrid (Espagne) et Boston (Etats-Unis). L'année 2022 doit également voir l'ouverture de 5 à 10 magasins en franchise.

Guillaume Bayre - ©2022 BFM Bourse