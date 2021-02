Roche bobois : Grâce à une fin d'année canon, Roche Bobois signe un repli limité des ventes en 2020

(BFM Bourse) - Le concepteur et distributeur français de meubles haut-de-gamme a plus que doublé son chiffre d'affaires en décembre 2020 par rapport au même mois de 2019, permettant de n'enregistrer qu'un repli de 3% sur l'ensemble de l'exercice écoulé. Et l'envolée des prises de commandes devrait se traduire par "une nette croissance" au 1er semestre 2021.

Grâce à un excellent quatrième trimestre, où le mois de décembre a plus que gommé le ralentissement du deuxième confinement en novembre, le chiffre d'affaires 2020 de Roche Bobois se révèle remarquablement résilient malgré le contexte inédit de la pandémie du coronavirus, avec les fermetures de magasins imposées pendant 2 voire 3 mois dans la plupart des zones géographiques -54 pays au total- où opère le groupe tricolore.

Confirmant le retour à la croissance observé au troisième trimestre, la société contrôlée par la famille Chouchan a enregistré une progression de 17,9% de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre à 86,5 millions d'euros (+20% à changes constants). Les effets des nouvelles fermetures des magasins en novembre 2020 ont été en effet plus que rattrapés sur le mois de décembre (croissance de 111% comparé à décembre 2019, et progression encore plus importante des prises de commandes à +239% !).

Au final, Roche Bobois ne subit en 2020 qu'un repli limité de -3,2% (-2,8% à taux de changes constants) sur l'année à 266 millions d'euros, grâce à cet exceptionnel dernier trimestre.

Le portefeuille de commandes restant à livrer au 31 décembre 2020 est de 103,5 millions d'euros, montant en augmentation de +30% sur un an, qui constituera autant de chiffre d'affaires à livrer et donc à comptabiliser sur les premiers mois de 2021.

Par ailleurs, le groupe a poursuivi, malgré les difficultés liées au contexte sanitaire, le développement de son réseau de magasins en France et à l'international conformément à son plan de marche pré-Covid-19 (4 nouveaux magasins en propre en Europe et aux USA, 2 réouvertures en Europe après travaux, reprise de 6 franchisés aux Etats-Unis et 6 ouvertures sous franchise, dont trois en Chine). À fin décembre 2020, Roche Bobois compte donc 337 magasins (127 en propre) dont 258 Roche Bobois (dont 106 en propre) et 79 Cuir Center (dont 21 en propre).

Le groupe d'ameublement poursuit ses ambitions d'ouvertures de magasins avec de nouveaux projets d'ouverture en propre en particulier aux États-Unis et en Europe. L'année 2021 devrait également voir l'ouverture de 5 à 10 magasins en franchise. Au vu du très bon niveau de prises de commandes du quatrième trimestre 2020, Roche Bobois anticipe une nette croissance de son chiffre d'affaires au premier semestre 2021, soutenue en outre par un effet de base favorable puisque le premier semestre 2020 avait subi plus de 18% de repli.

En attentant la publication, le 24 mars, des résultats détaillés de l'exercice, l'annonce des ventes 2020 entraîne mercredi matin un rebond de 7,05% du cours de Roche Bobois à 20,50 euros. Le titre repasse ainsi au-dessus de son cours d'introduction de 20 euros précisément en juillet 2018 (vers le bas d'une fourchette indicative qui allait de 19,75 à 24 euros).

Guillaume Bayre - ©2021 BFM Bourse