Roche bobois : Le groupe Roche Bobois va gâter ses actionnaires après avoir vendu plus de meubles que prévu cet été

(BFM Bourse) - Roche Bobois a une nouvelle fois délivré une solide performance trimestrielle, tirée par l'ensemble des zones géographiques où le groupe est présent. Le spécialiste de l’ameublement haut de gamme confirme ses objectifs annuels et annonce le versement d'un dividende exceptionnel. Seule ombre au tableau, Roche Bobois s'attend à dégager en fin d'année une croissance de son chiffre d'affaires "moins forte" que les trimestres précédents.

Cet été, les meubles haut de gamme de Roche Bobois se sont vendus comme des petits pains, malgré un contexte moins favorable aux valeurs de la consommation. Le spécialiste de l'ameublement haut de gamme a une nouvelle fois délivré une forte dynamique commerciale et supérieure aux attentes après un premier semestre déjà "record" tant du point de vue de son activité que de ses résultats.

La confiance est telle que la direction de Roche Bobois s’apprête à choyer ses actionnaires quelques semaines avant Noël. Le groupe annonce le versement exceptionnel d'un acompte sur dividende de 1 euro par action, soit le montant qui a été versé au titre de l'exercice 2021. Il sera mis en paiement début décembre 2022.

Le "french art de vivre" ne s'est donc jamais aussi bien porté cet été. Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires de Roche Bobois s'est élevé à 103,2 millions d'euros, soit un rebond des ventes de 24,8% (+17,8% à changes constants) par rapport aux 82,7 millions d'euros dégagés sur le trimestre clos fin septembre 2021. Au terme des neuf premiers mois de 2022, le chiffre d'affaires de Roche Bobois s'élève donc à 306,2 millions d'euros, en croissance de 26,4% (+21,1% à changes constants).

Des croissances à deux chiffres

Toutes les zones affichent une croissance organique dynamique. Sur le trimestre écoulé, l'activité est restée soutenue, en particulier au Royaume-Uni (+44,9% à taux de changes courants) et aux Etats-Unis / Canada (+37,1% à taux de changes courants). En Amérique du Nord, Roche Bobois fait recette et s'est imposé dans le paysage de l'ameublement outre-Atlantique comme une alternative premium et design au géant Ikea.

En France, le chiffre d'affaires de Roche Bobois est ressorti à 26,3 millions d'euros au troisième trimestre 2022, en hausse de 22,7% par rapport à un niveau d'activité déjà "élevé" sur la même période de 2021. Le succès de Roche Bobois se diffuse dans le reste de l'Europe. Les ventes de la zone autres Europe s'élèvent à 17,8 millions d'euros, en croissance de +17,7% (+13,8% à changes constants), tirée par un niveau d'activité élevé en Allemagne (+28,1%), Espagne (+37,2%) et Italie (+35,6%).

En revanche, le groupe contrôlé par les familles Chouchan et Roche a observé un repli de 2,7% du volume d'affaires total (toutes enseignes confondues) à 135,7 millions d'euros contre 139,4 millions d'euros au troisième trimestre 2021. La croissance ressort tout de même à 28,7% par rapport au troisième trimestre 2019, année de référence pour le groupe. La société a constaté une "dynamique particulièrement soutenue" au mois de septembre avec volume d'affaires global (toutes enseignes confondues) en croissance de 8,2% sur le mois, à l'inverse d'un mois d'août "moins favorable" pour Roche Bobois.

Les magasins en propre ont réalisé un volume d'affaires quasi stable à 77,1 millions d'euros au 30 septembre 2022, après 78,3 millions d'euros au troisième trimestre 2021. L'activité des zones Royaume-Uni et autres Europe, ont progressé respectivement de 25,7% et 10,8%. En revanche, les Etats-Unis affichent un repli de 7,2% par rapport au troisième trimestre 2021. Au final, au terme de ces neufs mois, le volume d'affaires total du groupe (toutes enseignes confondues) atteint 469,8 millions d'euros au 30 septembre 2022 à comparer aux 451,6 millions d'euros réalisés sur la même période l'an dernier, soit une croissance de 4%.

Une croissance moins forte en fin d'année

Pour le quatrième trimestre, Roche Bobois s'attend à dégager une croissance de son chiffre d'affaires "moins forte" que les trimestres précédents. Le groupe tient à préciser que la progression des ventes attendue au quatrième trimestre sera néanmoins "parfaitement conforme aux attentes de l'année".

Roche Bobois rappelle également disposer sur l’ensemble des enseignes d’un portefeuille de commandes global restant à livrer de 162,1 millions d'euros au 30 septembre 2022 contre 136,1 millions d'euros à fin septembre 2021, en hausse de 26 millions d'euros (dont 10 millions d'euros d’impact positif de change) et qui constituera pour l'enseigne "autant de chiffre d'affaires à comptabiliser sur les prochains mois".

Le spécialiste de l'ameublement confirme également ses ambitions financières 2022, à savoir un chiffre d'affaires annuel attendu à un montant supérieur à 385 millions d'euros et une "forte hausse" de son EBITDA (résultat avant intérêts, taxes, dépréciations et amortissements).

L'action ne réagit pas à cette publication et reste stable à 33,10 euros jeudi vers 15h00. La prudence affichée pour la fin de l'année sur le front de la croissance relègue au second plan la confirmation des ambitions annuelles du groupe et l'annonce d'un dividende exceptionnel en décembre prochain.

Les prochaines publications des entreprises d'ameublement cotées en Bourse seront un excellent baromètre de l'état des lieux de la consommation des ménages. Ces derniers sont de plus en plus attentifs à la valse des étiquettes et arbitrent leurs dépenses vers les biens les plus essentiels. L'enseigne Cuir Center, aussi détenue par Roche Bobois a affiché un léger repli de son chiffre d'affaires sur le trimestre écoulé. Contrairement au roi du "french art de vivre", le positionnement milieu de gamme de Cuir Center rend la marque plus sensible au contexte économique actuel... La clientèle de l'enseigne a déboursé en moyenne 2.180 euros hors taxes au premier semestre 2022, là où ce panier moyen ressort à 3.427 euros hors taxes pour les magasins Roche Bobois en France. Il culmine à plus de 8.000 euros toujours hors taxes aux Etats-Unis/Canada au 30 juin dernier.

Maisons du Monde publiera ses ventes trimestrielles le 27 octobre prochain là où Vente-unique présentera son chiffre d'affaires annuel 2022 le 9 novembre et Miliboo, ses résultats semestriels 2022-2023 le 1er décembre 2022. Ces sociétés au positionnement plus grand public, restent en effet les plus exposées à la réduction des dépenses des ménages.

Sabrina Sadgui - ©2022 BFM Bourse